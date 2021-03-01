Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Рязанью мужчину убили за любовь к женской одежде

1.3.2021 16:13

Фото: infosmi.net



Жители Михайловского района Рязанской области до смерти забили знакомого за ношение женской юбки.



О случившемся сообщает сегодня пресс-служба региональной прокуратуры. Преступление было совершено во время застолья, в котором участвовали трое мужчин.



Как установлено в ходе следствия, в процессе распития алкоголя двое местных жителей начали высказывать третьему претензии в связи с его любовью к женской одежде. Упрекая знакомого в том, что он ходит по улицам в юбке, мужчины настаивали, что такие действия нельзя считать нормальными. Однако потерпевший не реагировал на замечания, никак не оправдывая свое поведение.



В результате началась драка, во время которой любитель женской одежды был жестоко избит. Собутыльники наносили ему удары руками, ногами, руками, табуретом и ножкой от стула. Мужчина скончался от полученных травм.



Материалы по уголовному делу, которое возбудили по факту гибели местного жителя, направили в Михайловский районный суд. Речь идет о ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности гибель потерпевшего), пояснили в прокуратуре.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 114

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 1.3.2021 21:09 В саратовском Вольске на улице найден мертвым пятилетний ребенок

В саратовском Вольске на улице найден мертвым пятилетний ребенок 28.2.2021 23:53 Задержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним Новгородом

Задержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним Новгородом 28.2.2021 23:32 В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП с водовозом

В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП с водовозом 28.2.2021 22:33 В Карачаево-Черкесии пойман подозреваемый в нападении на силовиков

В Карачаево-Черкесии пойман подозреваемый в нападении на силовиков 28.2.2021 22:13 В Москве задержаны водители, устроившие коллапс на Варшавском шоссе