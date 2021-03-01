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Женская сеть myJulia.ru
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Под Рязанью мужчину убили за любовь к женской одежде
1.3.2021 16:13
Фото: infosmi.net
Жители Михайловского района Рязанской области до смерти забили знакомого за ношение женской юбки.
О случившемся сообщает сегодня пресс-служба региональной прокуратуры. Преступление было совершено во время застолья, в котором участвовали трое мужчин.
Как установлено в ходе следствия, в процессе распития алкоголя двое местных жителей начали высказывать третьему претензии в связи с его любовью к женской одежде. Упрекая знакомого в том, что он ходит по улицам в юбке, мужчины настаивали, что такие действия нельзя считать нормальными. Однако потерпевший не реагировал на замечания, никак не оправдывая свое поведение.
В результате началась драка, во время которой любитель женской одежды был жестоко избит. Собутыльники наносили ему удары руками, ногами, руками, табуретом и ножкой от стула. Мужчина скончался от полученных травм.
Материалы по уголовному делу, которое возбудили по факту гибели местного жителя, направили в Михайловский районный суд. Речь идет о ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности гибель потерпевшего), пояснили в прокуратуре.
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