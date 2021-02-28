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Задержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним Новгородом
28.2.2021 23:53
Фото: vk.com
В полиции подтвердили поимку двоих подозреваемых в убийстве четырех человек в Нижегородской области, передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, лица, возможно причастные к гибели семьи, были задержаны на территории Владимирской области сотрудниками ГИБДД.
Ранее в региональных правоохранительных органах сообщили об убийстве, жертвами которого стали четыре человека. ЧП случилось на территории поселка Кудьма, который относится к Приокскому району Нижнего Новгорода.
На официальном сайте СУ СКР по Нижегородской области сообщается, что погибли пятилетний ребенок, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. По факту убийства уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
Установлено, что отца погибшего мальчика в момент нападения не было дома, как и старшей дочери.
В правоохранительных органах отметили, что причиной смерти членов семьи были ранения различного характера, в частности, ножевые.
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