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В Москве задержаны водители, устроившие коллапс на Варшавском шоссе


28.2.2021 22:13
В Москве задержаны водители, устроившие коллапс на Варшавском шоссеФото: gorodnabire.ru

В российской столице задержаны водители, грубо нарушившие ПДД и спровоцировавшие коллапс на Варшавском шоссе.

Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Москве.

Инцидент был зафиксирован сегодня, 28 февраля, примерно в 15:35, когда на Варшавском шоссе нарушили ПДД водители нескольких легковых автомашин. Сразу восемь транспортных средств совершали маневры, представляющие потенциальную опасность для обстановки на проезжей части.

Личности подозреваемых были установлены в кратчайший срок. Вскоре после сотрудники ГИБДД задержали их на улице Артюхиной. В отношении нарушителей уже были составлены протоколы по факту административных правонарушений.

Ранее в столичном транспортном департаменте подтвердили сведения о ЧП на Варшавском шоссе. По данным властей, автомобили двигались задним ходом и внезапно перестраивались. Затем они "полностью перекрыли движение по шоссе". После того, как номера и марки машин были выявлены ЦОДД, все сведения передали в ГИБДД Москвы.

Автор: Злата Богатова

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