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В Китае 5 человек погибли при аварии на химзаводе
28.2.2021 20:44
Фото: scoop.it
На северо-востоке КНР пять человек стали жертвами происшествия на химическом заводе.
По предварительным данным, утечка ядовитого газа началась из-за внезапной поломки вентиляционной системы.
В результате ЧП, случившегося в городе Гирин (Цзилинь) погибли пять рабочих, еще восемь пострадали и были экстренно госпитализированы с признаками отравления токсичными веществами. По словам врачей, угрозы жизни пациентов нет.
Правоохранительные органы приступили к выяснению причин аварии на заводе по производству химволокна. Предположительно, утечка ядовитого газа началась в одном из цехов предприятия из-за вышедшей из строя вентиляции.
Как уточняет столичная газета "Синьцзинбао", инцидент произошел вечером минувшей субботы, 27 февраля, около в 21:30 по местному времени (16:30 по Москве).
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