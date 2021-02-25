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Губернатора штата Нью-Йорк обвиняют в домогательствах
25.2.2021 13:31
Фото: vk.com
От излишнего внимания губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо страдала экс-сотрудница его администрации Линдси Бойлан.
По словам женщины, рассказавшей об этом на онлайн-платформе Medium, ей пришлось уволиться из-за неподобающего поведения руководителя.
Как заявила Линдси Бойлан, она впервые встретилась с главой администрации штата в начале 2016 года. Вскоре после знакомства она стала получать от Эндрю Куомо цветы, переданные через коллег. В кабинете замужней женщины также появилась подписанная фотография начальника.
По словам Бойлан, позднее Куомо предлагал ей "сыграть в покер на раздевание". Это происходило на борту частного самолета, когда они с руководителем направлялись на одно из официальных мероприятий. Кроме того, губернатор целовал ее в губы, после чего женщине пришлось уволиться.
Бывшая сотрудница администрации штата сообщила, что ей писали экс-коллеги, которые также страдали от неподобающих действий Куомо. Кроме того, губернатор не раз давал понять различным женщинам, что они могут расстаться с работой, если будут его огорчать.
Ранее в сексуальных домогательствах и насилии вновь обвинили известного французского киноактера Жерара Депардье. О возможном преступлении сообщила 22-летняя актриса, в прошлом уже обращавшаяся в полицию. Правоохранительные органы приняли решение о закрытии уголовного дела, но женщина подала еще одно заявление.
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