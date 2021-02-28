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СМИ: Месси может остаться в «Барселоне»
28.2.2021 18:49
Фото: vk.com
Лионель Месси, пока еще не сообщивший о том, как продолжит карьеру, склоняется к тому, чтобы остаться в составе "Барселоны". Ранее 33-летний нападающий задумывался об уходе, однако ситуация может измениться после того, как свой пост покинет президент клуба Хосеп Мария Бартомеу, передает Marca.
После отставки президента клуба для футболиста будут открыты любые варианты, отмечается в публикации. Предположительно, Лионель Мессии сейчас склоняется к тому, чтобы остаться в "Барселоне".
Спортсмену очень не понравились комментарии от "ПСЖ" и изображения Месси в форме этого клуба, появившиеся во французских СМИ. Недовольство футболиста сейчас вызывают и многие другие слухи, связанные с его будущей карьерой.
Предполагается, что Месси озвучит окончательное решение после 7 марта, когда состоится избрание нового президента "Барселоны".
Футболист выступает в составе этой команды с 2004 года, в прошлом он уже десять раз становился чемпионом Испании и четырежды одерживал победу ЛЧ. Контракт Мессии с "Барселоной" должен истечь по окончании сезона.
Ранее в СМИ назвали заработную плату Месси в "Барселоне". По данным El Mundo, аргентинец в общей сложности получит 555 млн евро.
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