ИнтерНовости - новости в стране и мире
Скончался основатель Папуа — Новой Гвинеи
Скончался основатель Папуа — Новой Гвинеи
Французского акушера посадили на 12 лет за насилие над пациентками
Французского акушера посадили на 12 лет за насилие над пациентками
В Москве задержаны подозреваемые в избиении музыканта «Машины времени»
В Москве задержаны подозреваемые в избиении музыканта «Машины времени»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Задержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним НовгородомЗадержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним Новгородом
Тихановская рассчитывает на скорую отставку ЛукашенкоТихановская рассчитывает на скорую отставку Лукашенко
Президент Чехии обратился к Путину с просьбой о поставках «Спутника V»Президент Чехии обратился к Путину с просьбой о поставках «Спутника V»
На Сахалине спасли 26 рыбаковНа Сахалине спасли 26 рыбаков
СМИ: Месси может остаться в «Барселоне»СМИ: Месси может остаться в «Барселоне»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

СМИ: Месси может остаться в «Барселоне»


28.2.2021 18:49
СМИ: Месси может остаться в «Барселоне»Фото: vk.com

Лионель Месси, пока еще не сообщивший о том, как продолжит карьеру, склоняется к тому, чтобы остаться в составе "Барселоны". Ранее 33-летний нападающий задумывался об уходе, однако ситуация может измениться после того, как свой пост покинет президент клуба Хосеп Мария Бартомеу, передает Marca.

После отставки президента клуба для футболиста будут открыты любые варианты, отмечается в публикации. Предположительно, Лионель Мессии сейчас склоняется к тому, чтобы остаться в "Барселоне".

Спортсмену очень не понравились комментарии от "ПСЖ" и изображения Месси в форме этого клуба, появившиеся во французских СМИ. Недовольство футболиста сейчас вызывают и многие другие слухи, связанные с его будущей карьерой.

Предполагается, что Месси озвучит окончательное решение после 7 марта, когда состоится избрание нового президента "Барселоны".

Футболист выступает в составе этой команды с 2004 года, в прошлом он уже десять раз становился чемпионом Испании и четырежды одерживал победу ЛЧ. Контракт Мессии с "Барселоной" должен истечь по окончании сезона.

Ранее в СМИ назвали заработную плату Месси в "Барселоне". По данным El Mundo, аргентинец в общей сложности получит 555 млн евро.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Задержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним НовгородомЗадержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним Новгородом
После публикации видео пыток из Ярославской колонии возбудили делоПосле публикации видео пыток из Ярославской колонии возбудили дело
Французского акушера посадили на 12 лет за насилие над пациенткамиФранцузского акушера посадили на 12 лет за насилие над пациентками
Зеленский подписал указ о «деоккупации» КрымаЗеленский подписал указ о «деоккупации» Крыма
В Сирии вынужденно сел российский вертолет Ми-35В Сирии вынужденно сел российский вертолет Ми-35

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru