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Названа зарплата Месси в «Барселоне»
31.1.2021 21:27
Фото: akchabar.kg
В Испании раскрыли условия контракта знаменитого футболиста Лионеля Месси с клубом "Барселона". Как сообщила газета El Mundo, в совокупности спортсмену за четыре года должны были выплатить 555 млн евро, и большая часть денег уже перечислена на счета лидера аргентинской сборной.
Соглашение предполагает, что в Лионелю Месси в общей сложности выплатят 555 млн евро, причем на текущий момент выполнены уже 92% договоренностей. По данным El Mundo, аргентинец успел получить от "Барселоны" 511 млн евро.
В документе, предусматривающем различные многомиллионные бонусы, при этом указывалась и минимальная сумма вознаграждения - 245 млн евро. За победы в Лиге чемпионов или "Золотой мяч" форвард мог рассчитывать на щедрые поступления. Отдельно оговаривалось поощрение за возможное продление контракта и бонусы за преданность клубу - соответственно 115 и 78 млн евро.
Материал, вышедший в El Mundo, назывался "Контракт, который разрушил "Барселону". По мнению авторов статьи, столь высокие гонорары могли стать причиной долга в 1,2 млрд евро, указанного в годовом финансовом отчете каталонской команды.
После публикации условий контракта Лионеля Месси, подписанного с каталонским клубом еще в 2017 году, администрация "Барселоны" выразила намерение подать в суд на газету, передает Football Espana. По данным портала, пункты соглашения обнародовали, когда решается будущее спортивной карьеры футболиста: участие Месси в "Барселоне" сейчас остается под вопросом. Известно также, что игрока в скором времени могут пригласить в ПСЖ и "Манчестер Сити".
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