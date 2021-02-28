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В Москве задержаны подозреваемые в избиении музыканта «Машины времени»
28.2.2021 17:18
Фото: irk.today
Сотрудникам столичной полиции удалось задержать подозреваемых в нападении на музыканта "Машина времени".
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения лицам, возможно причастным к избиению Александра Дитковского и его знакомого, передает ТАСС.
О ходе расследования сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, по факту инцидента ранее уже возбудили уголовное дело. Речь идет сразу о двух статьях: о побоях и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
Столичные правоохранители к настоящему времени задержали трех человек, подозреваемых в нападении на музыканта, пояснила Волк. Сведений о личности нападавших пока не поступало.
ЧП случилось вечером минувшего четверга. На Александра Дитковского напали люди, просившие милостыню на парковке у Московского дворца молодежи. Получив отказ на просьбу дать денег, подозреваемые набросились на музыканта, атакже травмировали его товарища, который находился в машине.
Музыкант после инцидента был вынужден обратиться за помощью к медикам. Врачи диагностировали у Дитковского перелом лицевой кости, в скором времени ему предстоит перенести операцию.
Ранее в Иваново удалось задержать 18-летнего студента, который похитил ребенка, напав на его мать. Местная жительница получила многочисленные ножевые ранения, в том числе, в область шеи. Пострадавшая женщина была найдена в подъезде и сразу же доставлена в больницу. Злоумышленник забрал девочку, поджег квартиру и скрылся.
Трехлетняя девочка позднее была обнаружена в центре города. К счастью, ребенок в результате ЧП не пострадал. По факту нападения на мать девочки возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
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