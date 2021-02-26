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В Москве неизвестные избили музыканта «Машины времени»


26.2.2021 18:14
В Москве неизвестные избили музыканта «Машины времени»Фото: uchords.net

Музыкант групп "Машина времени" и "Квартал" Александр Дитковский экстренно госпитализирован в Москве после нападения неизвестных.

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

Как рассказал пресс-секретарь групп "Машина Времени" и "Браво" Антон Чернин, музыкант был избит накануне вечером, 25 февраля. ЧП случилось на парковке у Московского дворца молодежи, передает "Интерфакс".

По словам Александра Дитковского, на него напали три человека. Предположительно, злоумышленники могут быть уроженцами другой страны. Музыкант пояснил, что у его пытались ограбить, но он дал отпор. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, в ходе которой он "поскользнулся и упал".

Врачи диагностировали у музыканта перелом лицевой кости и через несколько дней проведут операцию. Вместе с тем, Дитковский считает, что особых поводов для волнения нет, "ничего страшного".

Драка произошла около 21:30, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД. Нападавшие, которых было около пяти, просили на парковке милостыню. В полиции отметили, что вместе с музыкантом также был травмирован его товарищ, который в тот момент находился в машине.

Автор: Злата Богатова

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