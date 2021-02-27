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В Иваново студент ранил женщину и похитил ее ребенка


27.2.2021 08:02
В Иваново студент ранил женщину и похитил ее ребенкаФото: kpcdn.net

Правоохранительные органы города Иваново выясняют обстоятельства нападения на женщину, после которого была похищена ее трехлетняя дочь.

К настоящему времени злоумышленника уже удалось задержать. В причастности к преступлениям подозревается 18-летний студент одного из местных вузов.

Похитителем малолетнего ребенка в Иванове оказался местный студент, передают региональные СМИ со ссылкой на представителей полиции города. Как рассказали сотрудники МВД, предполагаемый злоумышленник задержан.

По версии следствия, местная жительница находилась дома, когда на нее напал неизвестный мужчина, вооруженный ножом. Нанеся ей многочисленные ранения, в том числе, в область шеи, злоумышленник забрал ребенка, поджег квартиру и скрылся. Пострадавшая женщина была найдена в подъезде и сразу же доставлена в больницу.

Выйти на след подозреваемого удалось после просмотра записей камер уличного наблюдения. Правоохранителям удалось зафиксировать автомобиль, на котором уехал студент. Похищенную девочку позднее обнаружили в центре Иванова. Ребенок в результате ЧП не пострадал, был одет по погоде, пояснили представители полиции.

По факту инцидента уже возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сейчас решается вопрос о начале расследования в связи с похищением человека. Сведений о мотивах нападавшего из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова

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