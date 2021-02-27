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ОНК: Навальный доставлен в колонию под Владимиром


16:25
ОНК: Навальный доставлен в колонию под ВладимиромФото: sputnik-ossetia.ru

Алексей Навальный доставлен в колонию во Владимирской области, сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление представителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Предполагается, что несколько дней оппозиционеру предстоит провести в условиях карантина.

Как сообщил РБК ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников, к настоящему времени оппозиционера Алексея Навального уже доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Официального подтверждения этих сведений от ФСИН РФ пока еще не последовало.

По словам Мельникова, в комиссии располагают информацией о том, что Навальный сейчас находится на карантине на территории одного из учреждений УФСИН под Владимиром.

Навальный был этапирован из столичного СИЗО "Матросская тишина" в прошлый четверг, 25 февраля. По данным ряда источников, отбывать наказание оппозиционеру предстоит в колонии общего режима ИК-2, которая находится в городе Покров. Накануне, 27 февраля, в СМИ со ссылкой на источник во ФСИН распространились сообщения о том, что Навальный уже прибыл в СИЗО Кольчугино во Владимирской области.

Алексей Навальный был задержан в середине минувшего января, как только прибыл в Москву из ФРГ. В Германии он лечился, а затем проходил реабилитационный курс.

В начале февраля столичный Симоновский суд отменил условное наказание Алексею Навальному, вынесенное ранее по т.н. "делу Ив Роше", назначив реальный срок. Вскоре после этого состоялось заседание палаты судей ЕСПЧ, по итогам которого было принято решение об обязательном и незамедлительном освобождении оппозиционера Алексея Навального. Регламент суда позволяет ему выносить решения о предписании определенной обеспечительной меры другим государствам в случаях, когда заключенным могут грозить риски для жизни и здоровья.

В Москве требование ЕСПЧ назвали неправомерным и невыполнимым.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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