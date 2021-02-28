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В Сирии вынужденно сел российский вертолет Ми-35
28.2.2021 15:55
Фото: itcrumbs.ru
Российский вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку на территории Сирии из-за технических причин.
Как заявили представители отечественного оборонного министерства, ЧП случилось во время патрулирования провинции Хасеке.
По данным Минобороны РФ, членов экипажа вертолета удалось эвакуировать сразу после вынужденной посадки. В настоящее время оба летчика уже доставлены на территории аэродрома, никакой угрозы их жизням и здоровью нет.
В ведомстве также пояснили, что "огневого воздействия" по воздушному судну зафиксировано не было. Об этом после инцидента доложили летчики, находившиеся на борту. Обстоятельства случившегося выясняются.
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