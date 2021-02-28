Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ сообщили о массовом отравлении школьников в Красноярске

28.2.2021 08:17

Фото: 1rre.ru



Прокуратура Советского района Красноярска приступила к проверке сведений, которые ранее появились в ряде СМИ и социальных сетях.



Сообщалось о массовом отравлении учащихся сразу нескольких местных школ.



Как сообщили журналистам в пресс-службе краевого надзорного ведомства, после публикаций в прессе начата проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в процессе организации питания школьников. В мероприятиях планируется задействовать специалистов краевого Управления Роспотребнадзора.



Подтверждений того, что школьники могли отравиться именно в учебных заведениях, выявлено пока не было, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. Кроме того, не зафиксировано и фактов массовой госпитализации детей с подобными жалобами.



Ранее в ряде местных СМИ и соцсетях появились сообщения об отравлении учащихся нескольких школ Советского района. Со ссылкой на родителей отмечалось, что ребята почувствовали себя плохо, придя домой после занятий. Школьники жаловались на тошноту и рвоту, головную боль, у некоторых из них также была диарея и повышалась температура.



Автор: Злата Богатова

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