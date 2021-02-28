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СМИ сообщили о массовом отравлении школьников в Красноярске
28.2.2021 08:17
Фото: 1rre.ru
Прокуратура Советского района Красноярска приступила к проверке сведений, которые ранее появились в ряде СМИ и социальных сетях.
Сообщалось о массовом отравлении учащихся сразу нескольких местных школ.
Как сообщили журналистам в пресс-службе краевого надзорного ведомства, после публикаций в прессе начата проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в процессе организации питания школьников. В мероприятиях планируется задействовать специалистов краевого Управления Роспотребнадзора.
Подтверждений того, что школьники могли отравиться именно в учебных заведениях, выявлено пока не было, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. Кроме того, не зафиксировано и фактов массовой госпитализации детей с подобными жалобами.
Ранее в ряде местных СМИ и соцсетях появились сообщения об отравлении учащихся нескольких школ Советского района. Со ссылкой на родителей отмечалось, что ребята почувствовали себя плохо, придя домой после занятий. Школьники жаловались на тошноту и рвоту, головную боль, у некоторых из них также была диарея и повышалась температура.
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