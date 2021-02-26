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Президент Армении не стал увольнять начальника Генштаба
22:18
Фото: armeniatoday.news
Президент Армении Армен Саркисян отказался поддержать увольнение главы генштаба ВС республики Оника Гаспаряна.
С таким предложением ранее выступил премьер-министр страны Никол Пашинян.
В рамках своих конституционных полномочий глава государства Армен Саркисян "вернул проект указа с возражениями", информирует пресс-служба президента Армении. В официальном сообщении подчеркивалось, что Саркисян стремится защитить государство от угроз против конституционного строя и безопасности, а также обеспечивать стабильность страны и нормальный режим деятельности вооруженных сил.
Саркисян принимал решение после консультации с юристами, которые расценили указ премьера как противоречащий Конституции, передают СМИ. Кроме того, президент Армении подчеркнул, что Вооруженным силам следует соблюдать политический нейтралитет, тогда как сам он не поддерживает ни одну из политических сил.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян выразил намерение настаивать на увольнении Оника Гаспаряна, занимающего пост начальника Генштаба ВС Армении. Вместе с представителями военного командования он требовал отставки Пашиняна.
После отказа Пашинян уже повторно направил президенту ходатайство о снятии с поста Гаспаряна. Как заявил премьер, подобные действия Саркисяна не способствуют урегулированию сложившейся ситуации. Поэтому он рассчитывает, что новое предложение глава государства подпишет в установленном порядке.
Напомним, российское Министерство обороны с недоумением и удивлением отреагировало на заявление Никола Пашиняна об использовании комплексов "Искандер". По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, премьер-министра Республики Армения могли ввести в заблуждение
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