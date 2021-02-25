Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Минобороны РФ: «Искандеры» не применялись во время конфликта в Нагорном Карабахе

25.2.2021 19:17

Фото: repeatme.ru



В российском военном министерстве с удивлением и недоумением отреагировало на слова Никола Пашиняна об использовании комплексов "Искандер" во время конфликта в Карабхе.



По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, премьер-министра Армении могли ввести в заблуждение.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян использовал неточные сведения. Вероятно его ввели в заблуждение, предположил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков. В период обострения обстановки в Нагорном Карабахе ни один из ракетных комплексов этого типа не был задействован, пояснил он.



Российское военное министерство располагает достоверными и объективными сведениями о том, что боезапас ракет в полном объеме сейчас остается на складах ВС Армении, подчеркнул Конашенков.



Говоря об эффективности оперативно-тактического ракетного комплекса 9К720-Э ("Искандер-Э"), Конашенков заявил, что оно является лучшим в мире в своем классе. В прошлом оно уже не раз испытывалось и успешно использовалось в боевой обстановке на территории Сирии для борьбы с международными террористическими группировками.



Ранее критиковавший премьер-министра Армении военачальник был уволен из армии после соответствующего предложения Пашиняна. В частности, Тиран Хачатрян назвал "несерьезными" выводы премьера об якобы низкой эффективности "Искандеров", и призвал прессу "не формировать неправильные представления" об этом виде вооружения. После отставки Хачатряна Генштаб ВС Армении потребовал ухода Пашиняна и его правительства.



По данным открытых источников, в прошлом году, когда резко обострился конфликт в Нагорном Карабахе, Армения имела по меньшей мере шестнадцать ракетных комплексов, в том числе, четыре "Искандера".



Автор: Злата Богатова

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