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Минобороны РФ: «Искандеры» не применялись во время конфликта в Нагорном Карабахе


25.2.2021 19:17
Минобороны РФ: «Искандеры» не применялись во время конфликта в Нагорном КарабахеФото: repeatme.ru

В российском военном министерстве  с удивлением и недоумением отреагировало на слова Никола Пашиняна об использовании комплексов "Искандер" во время конфликта в Карабхе.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, премьер-министра Армении могли ввести в заблуждение.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян использовал неточные сведения. Вероятно его ввели в заблуждение, предположил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков. В период обострения обстановки в Нагорном Карабахе ни один из ракетных комплексов этого типа не был задействован, пояснил он.

Российское военное министерство располагает достоверными и объективными сведениями о том, что боезапас ракет в полном объеме сейчас остается на складах ВС Армении, подчеркнул Конашенков.

Говоря об эффективности оперативно-тактического ракетного комплекса 9К720-Э ("Искандер-Э"), Конашенков заявил, что оно является лучшим в мире в своем классе. В прошлом оно уже не раз испытывалось и успешно использовалось в боевой обстановке на территории Сирии для борьбы с международными террористическими группировками.

Ранее критиковавший премьер-министра Армении военачальник был уволен из армии после соответствующего предложения Пашиняна. В частности, Тиран Хачатрян назвал "несерьезными" выводы премьера об якобы низкой эффективности "Искандеров", и призвал прессу "не формировать неправильные представления" об этом виде вооружения. После отставки Хачатряна Генштаб ВС Армении потребовал ухода Пашиняна и его правительства.

По данным открытых источников, в прошлом году, когда резко обострился конфликт в Нагорном Карабахе, Армения имела по меньшей мере шестнадцать ракетных комплексов, в том числе, четыре "Искандера".

Автор: Злата Богатова

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