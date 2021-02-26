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Земфира представила первый за восемь лет студийный альбом


26.2.2021 23:37
Земфира представила первый за восемь лет студийный альбомФото: mymsk.online

Российская рок-певица Земфира Рамазанова представила новый альбом, который получил название "Бордерлайн". Он стал первым за последние восемь лет.

С полуночи пятницы новые песни певицы уже доступны в "Яндекс.Музыке" и Spotify, а также других стриминговых сервисах.

Седьмой по счету альбом Земфиры включает в себя двенадцать композиций, в том числе, "Остин". Несколько дней назад на YouTube состоялась премьера видеоклипа на эту песню. В свой новый альбом Земфира также включила трек "Крым". Зрители впервые услышали его в прошлом апреле.

"Бордерлайн" стал первым за последние восемь лет студийным альбомом Земфиры. До продолжительного перерыва певица в 2013 году выпустила альбом под названием "Жить в твоей голове".

Ранее Земфира создала музыкальное оформление для нового фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер", который вышел в прокат в первых числах февраля. Среди артистов, которые сыграли в этой кинокартине, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Татьяна Пилецкая, Максим Суханов и Ульяна Добровская.

Напомним, не так давно британская компания Hipgnosis Songs Fund Limited купила права на все музыкальные релизы Шакиры. Сумма этой масштабной сделки пока не называлось. Известно лишь, что среди песен, проданных колумбийской исполнительницей, были такие известные композиции как Hips Dont Lie, She Wolf, Whenever, Wherever и Waka Waka (This Time for Africa).

Автор: Злата Богатова

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