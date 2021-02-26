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Байден: США исключают признание Крыма российским
26.2.2021 22:03
Фото: omsk-news.net
В будущем Вашингтон продолжит усилия по привлечению Россию к ответственности за "агрессивные действия" на территории Украины, заявил американский президент Джо Байден.
Глава Соединенных Штатов отметил, что власти его страны "никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова".
По словам президента США Джозефа Байдена, американское руководство продолжит работу над тем, чтобы привлечь РФ "к ответственности за насилие и агрессию на Украине". Об этом говорится в заявлении главы государства, которое было приурочено к семилетней годовщине присоединения Крыма к России.
В своем заявлении Байден заверил, что власти Соединенных Штатов и далее будут чтить т.н. революцию достоинства на Украине.
Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ о ряде отдельных мер, которые направлены на "деоккупацию и реинтеграцию" Крыма. Соответствующее видеообращение появилось сегодня на официальной странице президента.
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