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Зеленский подписал указ о «деоккупации» Крыма


14:03
Зеленский подписал указ о «деоккупации» КрымаФото: prozoro.net.ua

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ о ряде отдельных мер, которые направлены на "деоккупацию и реинтеграцию" Крыма.

Соответствующее видеообращение появилось сегодня на официальной странице президента.

Видеообращение, в котором украинский лидер рассказывает о новом указе, размещено в Telegram-канале Владимира Зеленского. Текст документа, который подписан президентом, пока еще обнародован не был.

По словам Зеленского, документ посвящен "деоккупации и реинтеграции Крымского полуострова". Кроме того, президентский указ призван способствовать сохранению и развитию крымско-татарской культуры и языка, а также защитить права жителей региона. Украинский президент пояснил, что дал правительству поручение об организации и запуске "Крымской платформы".

Напомним, в прошлом Зеленский уже не раз говорил о том, что Киеву удастся вернуть контроль над полуостровом.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум по вопросу воссоединения с Российской Федерацией, участниками которого стали свыше 80% граждан, имевших право голоса. За воссоединение проголосовали соответственно 96,7% и 95,6%.

Учитывая результаты, уже спустя несколько дней глава российского государства Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. 21 марта этот документ прошел ратификацию в Федеральном Собрании.

Автор: Злата Богатова

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