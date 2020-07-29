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Под Новгородом разобрали и заново собрали деревянную церковь XVI века
29.7.2020 09:41
Фото: traveluplevel.ru
В новгородском музее народного деревянного зодчества "Витославлицы" реставраторам удалось полностью разобрать, а потом заново собрать созданную в XVI веке уникальную церковь Успения Богородицы.
Как сообщает агентство "Интерфакс", продолжительность работ составила около года.
Со ссылкой на представителей Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ) отмечается, что за столетия многие бревна практически превратились в труху. Требовалась безотлагательная замена некоторых фрагментов, поэтому было принято решение о проведении ремонтно-восстановительных работ.
Реставраторы меняли ветхие бревна на свежую древесину, которая для этих целей специально заготавливалась в лесах Карелии. Общая стоимость мероприятий составила порядка миллиарда рублей. Финансовую поддержку оказал Международный банк реконструкции и развития.
Построенный в новгородской деревне Курицко в 1595 году Успенский храм высотой около 30 метров до наших дней сохранился чудом. В середине прошлого века церковь смогли переместить в окрестности Великого Новгорода. С нее и началась история "Витославлиц" - уникальный храм стал первым экспонатом.
Ранее в Петербурге восстановили скульптуру коня на Аничковом мосту. Реставраторам удалось восстановить разорванные поводья уздечки одной из групп Укротителей коней, рассказали в музее городской скульптуры Северной столицы. Повод был вырван из одного авторского крепежа, и Реставрационный совет принял решение воссоздать первоначальный способ прикрепления фрагментов, только состыковав их.
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