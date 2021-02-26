ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Китае одобрили еще две вакцины от коронавируса
В Китае одобрили еще две вакцины от коронавируса
Ученые обнаружили наземные грибы возрастом 630 млн лет
Ученые обнаружили наземные грибы возрастом 630 млн лет
Собянин: Лубянка пока останется в прежнем виде
Собянин: Лубянка пока останется в прежнем виде
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменовПравительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов
В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человекВ Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человек
Собянин: Лубянка пока останется в прежнем видеСобянин: Лубянка пока останется в прежнем виде
Лукашенко заявил, что не будет передавать власть сыновьямЛукашенко заявил, что не будет передавать власть сыновьям
В Нигерии похитили более 300 школьницВ Нигерии похитили более 300 школьниц

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Нигерии похитили более 300 школьниц


26.2.2021 14:23
В Нигерии похитили более 300 школьницФото: pressafrik.com

Более 300 учениц государственной школы-интерната похитили неизвестные злоумышленники на севере Нигерии.

Как передают местные СМИ, преступление было совершено в городе Джангебе. Власти региона подтвердили информацию об инциденте.

Группа неизвестных, которые были вооружены, ворвались на территорию школы-интерната примерно в час ночи. Как рассказали сотрудники учебного заведения, нападавшие были в форме представителей госслужбы безопасности. Похитители прибыли к интернату на нескольких внедорожниках и мотоциклах.

Злоумышленники вывели детей на улицу, а затем увезли их в неизвестном направлении. В общей сложности похищено свыше трехсот девочек, передает местная газета Punch, ссылаясь на администрацию школы.

Информацию о нападении на школу подтвердили в офисе губернатора штата Замфара. Представители местных властей при этом не назвали точное число пропавших учениц.

В прошлом на территории Нигерии уже неоднократно похищали девочек. Большой резонанс вызвало происшествие, случившееся весной 2014 года, когда экстремисты напали на деревню Варабе и вывезли из нее на двух грузовиках более трехсот девочек возраста от 12 до 15 лет.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

На юге России семь работников птицефабрики заразились птичьим гриппомНа юге России семь работников птицефабрики заразились птичьим гриппом
В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после нападения на силовиковВ Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после нападения на силовиков
Во Вьетнаме разрешили использовать «Спутник V»Во Вьетнаме разрешили использовать «Спутник V»
Кристен Стюарт купила дом в Лос-Анджелесе за $6 млнКристен Стюарт купила дом в Лос-Анджелесе за $6 млн
Японка Наоми Осака снова выиграла Australian OpenЯпонка Наоми Осака снова выиграла Australian Open

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru