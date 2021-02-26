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В Нигерии похитили более 300 школьниц
26.2.2021 14:23
Фото: pressafrik.com
Более 300 учениц государственной школы-интерната похитили неизвестные злоумышленники на севере Нигерии.
Как передают местные СМИ, преступление было совершено в городе Джангебе. Власти региона подтвердили информацию об инциденте.
Группа неизвестных, которые были вооружены, ворвались на территорию школы-интерната примерно в час ночи. Как рассказали сотрудники учебного заведения, нападавшие были в форме представителей госслужбы безопасности. Похитители прибыли к интернату на нескольких внедорожниках и мотоциклах.
Злоумышленники вывели детей на улицу, а затем увезли их в неизвестном направлении. В общей сложности похищено свыше трехсот девочек, передает местная газета Punch, ссылаясь на администрацию школы.
Информацию о нападении на школу подтвердили в офисе губернатора штата Замфара. Представители местных властей при этом не назвали точное число пропавших учениц.
В прошлом на территории Нигерии уже неоднократно похищали девочек. Большой резонанс вызвало происшествие, случившееся весной 2014 года, когда экстремисты напали на деревню Варабе и вывезли из нее на двух грузовиках более трехсот девочек возраста от 12 до 15 лет.
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