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Ученые подтвердили, что кошки полезны для здоровья
29.9.2019 01:20
Фото: cat-park.com
Американским ученым удалось получить подтверждения того, что мурлыканье кота благотворно отражается на здоровье человека.
Учитывая удовольствие от прикосновения к пушистому питомцу, расслабляющий эффект оказывается еще более полезным.
Как показали результаты эксперимента, который провели специалисты Калифорнийского университета (США), урча от удовольствия, кошки способны издавать характерные звуки разной частоты. Подобного рода колебания, даже если питомец лишь находится рядом с человеком, оказывают на людей благоприятное воздействие.
По мнению американских ученых, психическое состояние человека может уравновешиваться от одного лишь прослушивания таких звуков. Если же контактировать с животными, помимо благотворного влияния урчания, люди испытывают и приятные тактильные ощущения. Расслабляющий эффект может оказаться настолько заметным, что у пациентов, страдающих от гипертонии, даже без лекарств снижалось артериальное давление, утверждают исследователи.
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