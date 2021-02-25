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В Генштабе ВС Армении подтвердили требование отставки премьера и его правительства
25.2.2021 20:37
Фото: caviral.com
Генеральный штаб вооруженных сил Армении подтвердил требование отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства.
Как указано в заявлении, распространенном пресс-службой Генштаба, речь идет о четком убеждении и позиция генералов и офицеров.
Военные, имеющие одну цель - служить спасению Родины в это ответственное время, вновь подтвердили свою "четкую позицию", подчеркивается в заявлении Генерального штаба ВС Армении.
Ранее было распространено заявление о том, что военное командование страны требует ухода Никола Пашиняна с поста премьер-министра, а также отставки возглавляемого им правительства. Военнослужащие также рекомендовали воздерживаться от использования силовых методов. Под требованием отставки премьера поставили свои подписи начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители и руководители управлений и корпусов.
Никол Пашинян, отреагировав на требования Генштаба ВС, назвал их попыткой военного переворота. Премьер выразил намерение уволить главу Генштаба.
Согласно конституции Армении начальника Генерального штаба ВС по предложению премьера назначает и снимает с поста президент. В случае, если он не поддерживает инициативу главы правительства, решение премьера вступает в силу автоматически, это происходит через пятнадцать дней
В администрации президента Армении заявили, что глава государства уже получил предложение о снятии с поста Гаспаряна. В данный момент оно еще не было подписано президентом.
Ранее российское Министерство обороны с недоумением и удивлением отреагировало на заявление Никола Пашиняна об использовании комплексов "Искандер". По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, премьер-министра Республики Армения могли ввести в заблуждение.
После соответствующего предложения Пашиняна ранее из армии был уволен критиковавший его военачальник. Тиран Хачатрян назвал "несерьезными" выводы премьера об якобы низкой эффективности "Искандеров" и призвал прессу "не формировать неправильные представления" об этом виде вооружения.
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