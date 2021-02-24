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В Армении снят с поста военачальник, критиковавший Пашиняна
04:47
Фото: vfront.ru
Критиковавший премьер-министра Армении военачальник уволен из армии, указано в сообщении на официальном сайте президента страны.
Хачатрян был снят с поста после соответствующего предложения Пашиняна.
В Армении уволен первый замначальника Генштаба ВС страны Тиран Хачатрян, усомнившийся в истинности слов премьер-министра Никола Пашиняна, который заявил о якобы неэффективных российских ракетных комплексах. Как стало известно, президент страны Армен Саркисян снял военачальника с поста по предложению главы кабмина.
Ранее Хачатрян назвал "несерьезными" выводы, озвученные Пашиняном, когда тот говорил о низкой эффективности комплексов "Искандер". Прокомментировав заявления премьер-министра, представитель Генштаба призвал прессу "не формировать неправильные представления" об этом виде вооружения.
В прошлом году, когда резко обострился конфликт в Нагорном Карабахе, Армения имела по меньшей мере шестнадцать ракетных комплексов, в том числе, четыре "Искандера". Генерал-полковник Мовсес Акопян, ранее занимавший пост главного военного инспектора Армении, минувшей осенью сообщал о задействовании российских комплексов в боях.
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