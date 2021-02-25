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В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после нападения на силовиков


25.2.2021 17:40
В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после нападения на силовиковФото: vk.com

По факту нападения на сотрудников полиции и Росгвардии в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело, передает "Интерфакс".

Инцидент зафиксирован минувшей ночью.

По итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, представляющего опасность для жизни и здоровья, в отношении сотрудника органов власти, связанное с исполнением им должностных обязанностей).

Как сообщили представители местных правоохранительных органов, двое силовиков были атакованы в ночь на четверг, когда проводили рейд по проверке документов на территории Малокарачаевского района.

Силовики получили ранения, подойдя к автомобилю "Нива", стоявшему на обочине. Находившиеся в машине водитель и пассажир сначала позволили себе нецензурные высказывания в беседе с полицейским. Затем мужчина, сидевший на водительском месте, нанес правоохранителю удар ножом. В тот же момент пассажир "Нивы" открыл огонь из охотничьего ружья, ранив сотрудника Росгвардии.

Ранив силовиков, злоумышленники уехали в неизвестном направлении. Личность мужчин уже удалось установить, ведется их розыск.

Пострадавших силовиков госпитализировали. Росгвардеец остается на лечении в условиях стационара, его напарника отпустили восстанавливать здоровье в амбулаторном режиме.

Автор: Злата Богатова

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