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Новый фильм Гая Ричи будет о Второй мировой войне


25.2.2021 17:12
Гай РичиФото: livejournal.com
Гай Ричи

Британский режиссер Гай Ричи в скором времени приступит к съемкам нового фильма, который будет посвящен периоду Второй мировой войны.

Кинокартина будет называться Ministry of Ungentlemanly Warfare, передает Deadline.

Сюжет новой ленты Гая Ричи будет основан на книге Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops историка Дэмиена Льюиса. Над созданием сценария для нового фильма известного кинорежиссера трудились Араш Амел, Эрик Джонсон и Пол Тамаси.

События этой картины будут разворачиваться в 1939 году. Великобритания во главе с Уинстоном Черчиллем ведет борьбу с нацистами, используя самые разнообразные способы. В частности, для этих целей формируется суперотряд, бойцам которого предстоит выполнить секретные операции в тылу противника.

Британский кинематографист будет создавать фильм по договору с компанией Paramount Pictures. Она купила права на экранизацию книги Дэмиена Льюиса несколько лет назад. В качестве продюсеров новой ленты Гая Ричи выступят Джерри Брукхаймер и Чед Оман. Информации о том, какие актеры могут быть задействованы в этом фильме, пока еще нет.

Ранее в американском стриминговом видеосервисе Netflix подтвердили, что в качестве режиссера нового фильма, посвященного "Семейке Аддамс", выступит Тим Бертон. Сюжет картины будет представлять собой рассказ о жизни Уэнзди. Зрителям представится возможность наблюдать, как всеми любимая девочка прошла путь "от мрачной выпускницы до полноценной леди".

Автор: Злата Богатова

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