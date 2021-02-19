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Тим Бертон снимет продолжение истории Семейки Аддамс для Netflix
19.2.2021 14:44
Фото: kinorebus.ru
Сюжет нового фильма, посвященного "Семейке Аддамс", будет представлять собой рассказ о жизни Уэнзди.
В американском стриминговом видеосервисе Netflix подтвердили, что в качестве режиссера выступит Тим Бертон.
Американский стриминговый видеосервис Netflix объявляет о начале работы по созданию многосерийного фильма, который будет посвящен Уэнзди Аддамс. Как отмечается на сайте организации, зрителям представится возможность наблюдать, как всеми любимая девочка прошла путь "от мрачной выпускницы до полноценной леди".
В качестве режиссера выступит знаменитый Тим Бертон, ранее создавший такие известные ленты как "Эдвард руки-ножницы" (1990), "Сонная Лощина" (1999) и многие другие. Будучи давним фанатом "Семейки Аддамс", кинематографист испытывал особое желание создать картину по мотивам этой истории.
"Семейку Аддамс" в середине XX века создал американский художник-карикатурист Чарльз Аддамс. Впоследствии о мрачноватой и пугающей обывателей жизни этого необычного семейства был снят целый ряд фильмов, в том числе, многосерийных и мультипликационных.
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