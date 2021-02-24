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Новосибирскому школьнику сломали позвоночник из-за пластинки для выравнивания зубов


24.2.2021 22:31
Новосибирскому школьнику сломали позвоночник из-за пластинки для выравнивания зубовФото: kapital.kz

В Новосибирске школьнику сломали позвоночник из-за пластинки для выравнивания зубов

Следственные органы региона возбудили уголовное дело по факту инцидента, случившегося в Ленинском районе Новосибирска, где жестоко избили мальчика.

Врачи диагностировали у 12-летнего ребенка компрессионный перелом трех позвонков, ушиб грудной клетки и целый ряд других травм.

Как информирует СУ СКР по региону, обстоятельства случившегося устанавливаются в рамках уголовного дела, которое возбудили по п."а"ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, представляющего опасность для жизни и совершенного группой лиц.

ЧП случилось днем 21 февраля около дома №111 по улице Широкая. Прохожие, увидев, что подростки избивают мальчика, поспешили на помощь. Позднее мальчика из дома доставили в медицинское учреждение.

По данным местной прессы, на школьника напали сразу шесть подростков. Их недовольство было вызвано тем, что мальчик отказался снимать пластину, предназначенную для выравнивания зубов. Сбив ребенка с ног, злоумышленники начали жестоко его избивать.

Автор: Злата Богатова

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