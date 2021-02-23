Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бывший глава Марий Эл приговорен к 13 годам колонии за коррупцию

11:26

Фото: kapital.kz



В Нижнем Новгороде вынесли приговор по делу экс-главы администрации республики Марий Эл Леонида Маркелова, который обвинялся в коррупции.



Нижегородский районный суд признал его виновным и вынес вердикт о наказании в виде лишения свободы на тринадцать лет.



По данным агентства "Интерфакс", суд назначил Леониду Маркелову наказание в виде тринадцати лет заключения. Отбывать срок ему предстоит в колонии строгого режима. Экс-главу российского региона обвиняли в получении особо крупной взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконной покупке боеприпасов.



В ходе расследования и рассмотрения дела в суде Маркелов свою вину в содеянном не признал.



Среди фигурантов этого дела также были Наталья Кожанова, в прошлом руководившая марийской телекомпанией, и Ираида Долгушева, ранее занимавшая пост главы минсельхоза Марий Эл. Они также были признаны виновными. Кожанову приговорили к лишению свободы на восемь лет и выплате штрафа в размере 235 млн рублей. Долгушева осуждена на три с половиной года заключения.



Согласно материалам уголовного дела, Маркелов получил от владельца ООО "Птицефабрика Акашевская" Николая Криваша свыше 235 млн рублей в качестве взятки. Деньги, переданные через Кожанову с использованием вексельной схемы, представляли собой незаконное вознаграждение за содействие в первоочередном оказании государственной поддержки и оказание общего покровительства.



Долгушева, будучи министром, в интересах Криваша предоставляла заведомо ложные сведения от Минсельхоза региона. В результате ее действий у Маркелова появилась возможность получить взятку от бизнесмена.



Кроме того, Маркелов оплачивал за счет республиканского бюджета личных охранников. Как информирует региональное СУ СКР, экс-чиновник успел потратить на эти цели порядка девяти миллионов рублей.



Автор: Злата Богатова

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