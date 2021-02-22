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В ДР Конго убили итальянского посла
22.2.2021 16:15
Фото: allafrica.com
В МИД Италии подтвердили сведения о гибели посла в Демократической Республике Конго Луки Аттаназио.
По предварительным данным, дипломат получил смертельные ранения во время нападения неизвестных.
В результате вооруженного нападения группы неизвестных погиб посол Италии Лука Аттаназио и сопровождавший его карабинер. Как передает итальянское телевидение со ссылкой на заявление МИД страны, инцидент был зафиксирован в городе Гома.
Злоумышленники атаковали колонну автомобилей ООН, в одном из которых находился дипломат. Предположительно, нападавшие намеревались похитить иностранного гражданина, однако что-то пошло не по плану. Местные правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств происшествия.
Ранее пять человек погибли при нападении на автомобили с сотрудниками миссии ООН в Афганистане. ЧП случилось на дороге между Кабулом и городом Джелалабадом, который находится в провинции Нангархар.
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