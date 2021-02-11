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Под Кабулом неизвестные атаковали сотрудников ООН
11.2.2021 21:01
Фото: livejournal.com
Жертвами нападения, которому подверглись два автомобиля с сотрудниками миссии ООН в Афганистане, стали пять человек.
Как передает Ariana News, инцидент случился на дороге между Кабулом и городом Джелалабадом, который находится в провинции Нангархар.
Со ссылкой на источники в полиции сообщается, что неизвестные атаковали две машины, в которых в тот момент ехали сотрудники миссии ООН. В числе погибших — водитель одного из автомобилей, затонувшего в реке.
Гражданство остальных жертв нападения пока не уточняется. Правоохранительные органы Афганистана приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.
Ранее стало известно о гибели военнослужащих в афганской провинции Нимруз, где группа вооруженных талибов (члены организации, деятельность которой в России официально запрещена) атаковала блокпост.
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