ИнтерНовости - новости в стране и мире
Суд признал Навального виновным в клевете в отношении ветерана
Суд признал Навального виновным в клевете в отношении ветерана
Власти США пообещали ответить на хакерскую атаку
Власти США пообещали ответить на хакерскую атаку
В Испании пресекли деятельность банды, торговавшей женщинами из России
В Испании пресекли деятельность банды, торговавшей женщинами из России
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
После аварии на газопроводе прекращен транзит в КазахстанПосле аварии на газопроводе прекращен транзит в Казахстан
Тренер «Рейнджерс» отреагировал на обвинения в адрес ПанаринаТренер «Рейнджерс» отреагировал на обвинения в адрес Панарина
Яровая предлагает приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизмаЯровая предлагает приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма
После инцидента в Колорадо Boeing советует не использовать лайнеры серии 777После инцидента в Колорадо Boeing советует не использовать лайнеры серии 777
Родители мальчика, погибшего в Техасе из-за переохлаждения, подали иск на $100 млнРодители мальчика, погибшего в Техасе из-за переохлаждения, подали иск на $100 млн

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Буэнос-Айресе прошли концерты и выставка, посвященные творчеству Чайковского


22.2.2021 09:56
В Буэнос-Айресе прошли концерты и выставка, посвященные творчеству ЧайковскогоФото: vk.com

Отрывки из знаменитого балета "Щелкунчик" П.И. Чайковского, военные песни и марши прозвучали в исполнении оркестра Военно-воздушных сил Аргентины, передает ТАСС.

В рамках концерта, который был посвящен открытию выставки о творчестве великого композитора, выступили воспитанницы балетной школы Института искусств при аргентинском театре "Колон".

В Буэнос-Айресе представили работы аргентинских художников, которые были посвящены знаменитому балету "Щелкунчик" русского композитора Петра Ильича Чайковского. К открытию этой экспозиции подготовили два концерта, состоявшиеся в саду Музея декоративного искусства.

Музыкальное сопровождение обеспечивал оркестр ВВС Аргентины, в исполнении которого прозвучали отрывки из этого балета, военные песни и марши. Танцевальные номера подготовила балетная школа Института искусств при местном театре "Колон". Юные воспитанницы занимаются в ней под руководством заслуженной артистки РСФСР Татьяны Фесенко.

В качестве организаторов экспозиции выступали галерея современного искусства "Торрес Барте" и компания "ТМХ-Аргентина" (дочернее предприятие АО "Трансмашхолдинг"), сообщила глава представительства Россотрудничества в Буэннос-Айресе Ольга Муратова. По ее словам, при подготовке выставки поддержку оказывали Минкультуры этого южноамериканского государства и дипмиссия РФ в столице Аргентины.

Ранее в Москве начала работу экспозиция "Даешь конструктивизм!", которая объединила фотографии и плакаты, архитектурные проекты и многие другие работы. Выставка, организованная в пространстве "Точка кипения "Коммуна", дает представление о революционном искусстве мирового масштаба, об отечественных гениях-пророка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

Суд признал Навального виновным в клевете в отношении ветеранаСуд признал Навального виновным в клевете в отношении ветерана
В США растет число жертв непогодыВ США растет число жертв непогоды
Матвиенко с возмущением отреагировала на слухи о размере ее пенсииМатвиенко с возмущением отреагировала на слухи о размере ее пенсии
Кемеровские полицейские не приехали в дом, где позже убили девушкуКемеровские полицейские не приехали в дом, где позже убили девушку
После инцидента в Колорадо Boeing советует не использовать лайнеры серии 777После инцидента в Колорадо Boeing советует не использовать лайнеры серии 777

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru