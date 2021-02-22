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В Буэнос-Айресе прошли концерты и выставка, посвященные творчеству Чайковского
22.2.2021 09:56
Фото: vk.com
Отрывки из знаменитого балета "Щелкунчик" П.И. Чайковского, военные песни и марши прозвучали в исполнении оркестра Военно-воздушных сил Аргентины, передает ТАСС.
В рамках концерта, который был посвящен открытию выставки о творчестве великого композитора, выступили воспитанницы балетной школы Института искусств при аргентинском театре "Колон".
В Буэнос-Айресе представили работы аргентинских художников, которые были посвящены знаменитому балету "Щелкунчик" русского композитора Петра Ильича Чайковского. К открытию этой экспозиции подготовили два концерта, состоявшиеся в саду Музея декоративного искусства.
Музыкальное сопровождение обеспечивал оркестр ВВС Аргентины, в исполнении которого прозвучали отрывки из этого балета, военные песни и марши. Танцевальные номера подготовила балетная школа Института искусств при местном театре "Колон". Юные воспитанницы занимаются в ней под руководством заслуженной артистки РСФСР Татьяны Фесенко.
В качестве организаторов экспозиции выступали галерея современного искусства "Торрес Барте" и компания "ТМХ-Аргентина" (дочернее предприятие АО "Трансмашхолдинг"), сообщила глава представительства Россотрудничества в Буэннос-Айресе Ольга Муратова. По ее словам, при подготовке выставки поддержку оказывали Минкультуры этого южноамериканского государства и дипмиссия РФ в столице Аргентины.
Ранее в Москве начала работу экспозиция "Даешь конструктивизм!", которая объединила фотографии и плакаты, архитектурные проекты и многие другие работы. Выставка, организованная в пространстве "Точка кипения "Коммуна", дает представление о революционном искусстве мирового масштаба, об отечественных гениях-пророка.
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