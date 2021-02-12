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В Москве открыли выставку к 100-летию конструктивизма


12.2.2021 13:14
В Москве открыли выставку к 100-летию конструктивизмаФото: ursa-tm.ru

Экспозиция проходит в пространстве "Точка кипения "Коммуна", передает ТАСС.

Выставка под названием "Даешь конструктивизм!" объединяет фотографии, плакаты, архитектурные проекты и многие другие экспонаты.

Как рассказали в пресс-службе выставки, юбилейная экспозиция в первую очередь рассчитана на нашу молодежь, дизайнеров, а также "физиков и лириков". Организаторы надеются, что многим захочется получить представление о революционном искусстве мирового масштаба, об отечественных гениях-пророках.

Экспозиция включает в себя все грани конструктивизма: в ней представлены фотографии и плакаты, полиграфия и кинетика, а также разнообразные проекты архитекторов. Все это наглядно демонстрирует этапы развития конструктивизма в разных видах искусства, отмечают организаторы.

Проект был реализован с поддержкой Фонда президентских грантов. Пространство "Точка кипения "Коммуна", где проходит выставка, находится в экспериментальном доме. Сейчас в здании размещено общежитие Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".

Ранее в Москве открылась выставка современного китайского художника Чжан Хуаня. В Россию привезли два монументальных полотна в кровавых тонах, созданные в период пандемии. Картины из серии "Любовь" представлены в ГУМе.

Произведения искусства, вошедшие в "Красную серию", китайский художник посвятил философии любви. Выставку "Чжан Хуань. Любовь как мудрость" можно посетить до 8 апреля. Затем картины направят на Венецианской биеннале, где они будут экспонироваться в рамках масштабной ретроспективы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 164

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