Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве открыли выставку к 100-летию конструктивизма

12.2.2021 13:14

Фото: ursa-tm.ru



Экспозиция проходит в пространстве "Точка кипения "Коммуна", передает ТАСС.



Выставка под названием "Даешь конструктивизм!" объединяет фотографии, плакаты, архитектурные проекты и многие другие экспонаты.



Как рассказали в пресс-службе выставки, юбилейная экспозиция в первую очередь рассчитана на нашу молодежь, дизайнеров, а также "физиков и лириков". Организаторы надеются, что многим захочется получить представление о революционном искусстве мирового масштаба, об отечественных гениях-пророках.



Экспозиция включает в себя все грани конструктивизма: в ней представлены фотографии и плакаты, полиграфия и кинетика, а также разнообразные проекты архитекторов. Все это наглядно демонстрирует этапы развития конструктивизма в разных видах искусства, отмечают организаторы.



Проект был реализован с поддержкой Фонда президентских грантов. Пространство "Точка кипения "Коммуна", где проходит выставка, находится в экспериментальном доме. Сейчас в здании размещено общежитие Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".



Ранее в Москве открылась выставка современного китайского художника Чжан Хуаня. В Россию привезли два монументальных полотна в кровавых тонах, созданные в период пандемии. Картины из серии "Любовь" представлены в ГУМе.



Произведения искусства, вошедшие в "Красную серию", китайский художник посвятил философии любви. Выставку "Чжан Хуань. Любовь как мудрость" можно посетить до 8 апреля. Затем картины направят на Венецианской биеннале, где они будут экспонироваться в рамках масштабной ретроспективы.



Автор: Злата Богатова

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