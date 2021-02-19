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Белорусская оппозиция «потеряла улицы», признала Тихановская


11:13
Белорусская оппозиция «потеряла улицы», признала ТихановскаяФото: belsat.eu

Белорусская оппозиция сейчас не имеет возможности бороться с насилием над протестующими, заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

О сложившейся ситуации и планах на будущее она рассказала в интервью швейцарскому изданию Le Temps.

Светлана Тихановская, внезапно покинувшая страну после президентских выборов, выразила надежду на возобновление акций протеста весной. По ее словам, "белорусы устали, боятся", и сейчас у оппозиции нет возможности бороться с насилием в отношении участников уличных протестных акций.

Может создаться впечатление, что оппозиционеры проиграли, отметила Тихановская, признав "потерю улиц". Однако работа продолжается, сейчас активно формируются основы для "завтрашней борьбы". По словам Тихановской, в частности, ведутся попытки объединить различные оппозиционные инициативы, возникшие на волне протестов среди педагогов, медиков и сотрудников силовых структур.

Стратегия белорусской оппозиции на текущий момент заключается "в том, чтобы лучше организоваться". Тихановская подчеркнула, что ее соратники намерены "подвергать режим постоянному давлению" до момента, когда белорусы вновь будут готовы выходить на улицы. Возможно, это произойдет весной.

Тихановская отметила, что процесс "возврата к демократии" занимает больше времени, чем предполагают люди, желающие "увидеть свет в конце тоннеля". Белорусы "рассчитывали на быстрое решение", а сейчас они хотели бы "фантастического плана".

Прокомментировав несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России, Светлана Тихановская назвала их внешне похожими на протестные акции в Белоруссии. Однако "цель и контекст этих событий различны". По ее словам, если в России речь идет о демонстрациях, то "в Белоруссии — революция".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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