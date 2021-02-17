ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Индии обезьяны убили похищенного ребенка
В Индии обезьяны убили похищенного ребенка
В Кремле назвали неправомерным требование ЕСПЧ освободить Навального
В Кремле назвали неправомерным требование ЕСПЧ освободить Навального
Навального доставили в суд на заседание по делу о клевете
Навального доставили в суд на заседание по делу о клевете
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Анастасии Шевченко вынесли приговор за сотрудничество с «Открытой Россией»Анастасии Шевченко вынесли приговор за сотрудничество с «Открытой Россией»
Власти Латвии запретили въезд Владимиру СоловьевуВласти Латвии запретили въезд Владимиру Соловьеву
В Кремле назвали неправомерным требование ЕСПЧ освободить НавальногоВ Кремле назвали неправомерным требование ЕСПЧ освободить Навального
Умер актер Андрей МягковУмер актер Андрей Мягков
Ученым удалось извлечь ДНК из зубов российских мамонтов возрастом в 1,2 млн летУченым удалось извлечь ДНК из зубов российских мамонтов возрастом в 1,2 млн лет

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...
Берегите свою любовьБерегите свою любовь

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Минске журналисток приговорили к двум годам за стрим с митинга


11:34
В Минске журналисток приговорили к двум годам за стрим с митингаФото: smi2.net

Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор Екатерине Бахваловой и Дарье Чульцовой по делу об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Как сообщает в четверг Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), журналисток "Белсата" осудили на два года лишения свободы.

В белорусской столице Фрунзенский районный суд завершил рассмотрение дела журналисток польского телеканала "Белсат". Дарью Чульцову и Катерину Бахвалову привлекли к ответственности за то, что они в ноябре в прямом эфире показывали один из столичных митингов.

Журналисток приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима, сообщает БАЖ.

17 февраля прокурор потребовала приговорить обвиняемых к наказанию в виде двух лет колонии и конфисковать у журналисток всю технику в доход государства.

Как указывала на слушаниях сторона гособвинения, Бахвалова и Чульцова, действуя по предварительному сговору, занимались организацией групповых действий, которые грубо нарушали общественный порядок и в результате повлекли за собой нарушения в работе общественного транспорта.

Кроме того, действия журналисток нанесли ущерб столичному транспортному предприятию в размере более 11 тыс. бел. рублей (примерно $4,4 тыс.).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 211

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

Трамп снова избежал импичментаТрамп снова избежал импичмента
Офицер, обвиняемый в госизмене, напал на сотрудника СИЗО «Лефортово»Офицер, обвиняемый в госизмене, напал на сотрудника СИЗО «Лефортово»
Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии лихорадки ЭболаВласти Гвинеи объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола
Навального доставили в суд на заседание по делу о клеветеНавального доставили в суд на заседание по делу о клевете
В Чувашии построят часовню в память о сотне сгоревших детейВ Чувашии построят часовню в память о сотне сгоревших детей

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru