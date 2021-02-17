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В Минске журналисток приговорили к двум годам за стрим с митинга
11:34
Фото: smi2.net
Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор Екатерине Бахваловой и Дарье Чульцовой по делу об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок".
Как сообщает в четверг Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), журналисток "Белсата" осудили на два года лишения свободы.
В белорусской столице Фрунзенский районный суд завершил рассмотрение дела журналисток польского телеканала "Белсат". Дарью Чульцову и Катерину Бахвалову привлекли к ответственности за то, что они в ноябре в прямом эфире показывали один из столичных митингов.
Журналисток приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима, сообщает БАЖ.
17 февраля прокурор потребовала приговорить обвиняемых к наказанию в виде двух лет колонии и конфисковать у журналисток всю технику в доход государства.
Как указывала на слушаниях сторона гособвинения, Бахвалова и Чульцова, действуя по предварительному сговору, занимались организацией групповых действий, которые грубо нарушали общественный порядок и в результате повлекли за собой нарушения в работе общественного транспорта.
Кроме того, действия журналисток нанесли ущерб столичному транспортному предприятию в размере более 11 тыс. бел. рублей (примерно $4,4 тыс.).
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