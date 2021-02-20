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Суд признал Навального виновным в клевете в отношении ветерана


20.2.2021 19:30
Суд признал Навального виновным в клевете в отношении ветеранаФото: livejournal.com

Мировой суд Бабушкинского района Москвы вынес решение признать Алексея Навального виновным в клевете в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента, присутствующего в зале суда.

Какое наказание вынесет суд, будет известно позже.

Судья Вера Акимова пояснила, что суд учел позицию Алексея Навального, отказавшегося признавать вину и настаивавшего на том, что не собирался кого-либо оскорблять, а лишь высказывался в отношении всех, кто поддерживал поправки в Конституцию РФ.

В приговоре подчеркивалось, что вина Навального была подтверждена свидетельскими показаниями и самим потерпевшим, а также результатами экспертиз. Судья подчеркнула, что блогер, будучи пользователем сервиса Telegram и владельцем аккаунта в Twitter, умышленно публиковал информацию, которая подрывала авторитет ветерана.

Когда зачитывали приговор, Навальный оставался в наручниках под усиленным конвоем бойцов второго оперативного полка полиции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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