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В Москве задержана гендиректор ТГК-2


12:02
В Москве задержана гендиректор ТГК-2Фото: kam24.ru

В российской столице задержали Надежду Пинигину, занимающую пост генерального директора ПАО "Территориальная генерирующая компания No2" (ТГК-2). Об этом сегодня передает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных структурах.

Надежду Пинигину подозревают в причастности к преступлениям в экономической сфере. После задержания в Москве гендиректора ТГК-2 этапируют в Архангельск. Источник агентства пояснил, что Пинигиной могут предъявить обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и уклонении от уплаты налогов. Известно также, что оперативно-следственные действия по этому делу осуществляются сейчас в целом ряде российских регионов.

Как указано на официальном сайте ПАО "ТГК-2", компания считается наиболее крупной в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ. В Архангельске, Костроме и Ярославле ТГК-2 имеет статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Помимо России, ее деятельность распространяется на город Скопье в Северной Македонии.

Накануне в российских СМИ появилась информация о задержании целого ряда чиновников на Кубани, в том числе, главы администрации Ейского района Виктора Ляхова. Проведение обысков в пятнадцати муниципалитетах шести районов региона курировали сотрудники ФСБ, сообщалось со ссылкой на источник в силовых структурах Краснодарского края. С чем может быть связано расследование, не уточнялось.

Автор: Злата Богатова

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