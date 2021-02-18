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На Кубани задержали главу Ейского района и его заместителей
20:25
Фото: newstes.ru
После задержания главы Ейского района Краснодарского края и нескольких его заместителей проводятся обыски в местной администрации.
Как передает РБК, правоохранители продолжают работу в 15 муниципалитетах региона.
Проведение обысков курируют сотрудники ФСБ, сообщается со ссылкой на источник в силовых структурах Краснодарского края. В общей сложности следственные мероприятия затронули 15 муниципалитетов Ейского района.
Ранее об обысках в администрациях шести районов информировал портал "Федерал Пресс". С чем может быть связано расследование, не уточнялось.
По данным ТАСС, главу Ейского района Виктора Ляхова и двух его заместителей задержали для опроса и дачи показаний. Информации о их процессуальном статусе из официальных источников пока не поступало. При этом "Новая газета Кубани" пишет о том, что Ляхова уже отпустили. Сейчас он посещает праздничный концерт, который приурочен к 23 февраля.
В ряде источников ранее также появились сведения о задержании главы администрации Щербиновского района Алексея Беликова, вступившего в должность в конце прошлого года. Представители местных властей на запрос РБК пояснили, что он сейчас находится в отъезде. Беликов позже опроверг информацию о своем задержании, сообщив, что проводит совещание в станице Новощербиновской.
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