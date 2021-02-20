Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Уэльсе найдено одно из древнейших человеческих поселений

20.2.2021 11:18

Фото: kapital.kz



В Великобритании археологи обнаружили свыше трехсот орудий и артефактов каменного века.



Изучив находки, сделанные во время подготовки строительного участка, специалисты пришли к выводу, что в этом месте около 9 000 лет назад существовало поселение.



Археологи полагают, что когда-то здесь существовала стоянка древних людей, передает BBC News. Предварительно находки датировали тем же периодом, что и древнейший мезолитический объект в Уэльсе, возраст которого уже имеет официально подтверждение.



Стоянка располагается в Денбишире, сообщают британские историки. В древности там находился песчаный хребет, который возвышался над поймой реки Клуид. В общей сложности исследователи обнаружили там 314 предметов, среди которых были как осколки кремня, так и более сложные орудия.



В числе находок - скребки, возможно, предназначенные для резки мяса и соскабливания шкур, микролиты (небольших размеров лезвия для разрезания различных плотных материалов) и "зарубки", с помощью которых придавали форму дереву.



Автор: Злата Богатова

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