Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Норильске более 200 человек работают на месте обрушения фабрики

10:32

Фото: rt.com



В спасательной операции на Норильской обогатительной фабрики, где произошло обрушение, сейчас задействовано 213 человек.



Привлечено 59 единиц техники, рассказал журналистам руководитель Дудинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ Андрей Саенко.



Удалось обнаружить предполагаемое место нахождения пострадавших, отметил представитель ведомства. На месте обрушения активно продолжают мероприятия по разбору завалов. В операции сейчас задействовано 213 человек, в том числе 113 - от МЧС.



Ранее в мэрии города Норильска сообщили, что спасатели при помощи тепловизоров смогли зафиксировать две точки под завалами в дробильном цехе, где остаются люди.



ЧП случилось сегодня ранним утром, когда на горно-обогатительной фабрике в Норильске обрушилась галерея одного из цехов. Представители СКР пояснили, что в момент происшествия там находились восемь работников предприятия.



Два человека сумели спастись самостоятельно. Четверо пострадавших были извлечены из-под завалов спасателями. Все они доставлены в больницу. По данным СМИ, состояние работников фабрики остается тяжелым. Один из пострадавших от полученных травм скончался по пути в медицинское учреждение.



Продолжаются поиски двоих рабочих. В региональном главке МЧС сообщают, что общая площадь обрушения составляет порядка 1 тыс. кв. м.



По факту ЧП уже возбудили уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняют специалисты. Кроме того, к проверке приступила региональная прокуратура. По ее данным, обрушение могло случиться при выполнении работ по укреплению конструкций цеха. Ранее в них выявили дефекты.



Автор: Злата Богатова

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