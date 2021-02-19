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В Норильске более 200 человек работают на месте обрушения фабрики
10:32
Фото: rt.com
В спасательной операции на Норильской обогатительной фабрики, где произошло обрушение, сейчас задействовано 213 человек.
Привлечено 59 единиц техники, рассказал журналистам руководитель Дудинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ Андрей Саенко.
Удалось обнаружить предполагаемое место нахождения пострадавших, отметил представитель ведомства. На месте обрушения активно продолжают мероприятия по разбору завалов. В операции сейчас задействовано 213 человек, в том числе 113 - от МЧС.
Ранее в мэрии города Норильска сообщили, что спасатели при помощи тепловизоров смогли зафиксировать две точки под завалами в дробильном цехе, где остаются люди.
ЧП случилось сегодня ранним утром, когда на горно-обогатительной фабрике в Норильске обрушилась галерея одного из цехов. Представители СКР пояснили, что в момент происшествия там находились восемь работников предприятия.
Два человека сумели спастись самостоятельно. Четверо пострадавших были извлечены из-под завалов спасателями. Все они доставлены в больницу. По данным СМИ, состояние работников фабрики остается тяжелым. Один из пострадавших от полученных травм скончался по пути в медицинское учреждение.
Продолжаются поиски двоих рабочих. В региональном главке МЧС сообщают, что общая площадь обрушения составляет порядка 1 тыс. кв. м.
По факту ЧП уже возбудили уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняют специалисты. Кроме того, к проверке приступила региональная прокуратура. По ее данным, обрушение могло случиться при выполнении работ по укреплению конструкций цеха. Ранее в них выявили дефекты.
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