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На съемках «Отчаянного» Бандерас довел до слез Сальму Хайек
19.2.2021 13:29
Фото: vk.com
Во время съемок откровенной сцены в известном фильме "Отчаянный" (Desperado) Антонио Бандерас довел до слез Сальму Хайек.
Актриса призналась, что одна из ранних ролей, сделавшая ее звездой, оказалась настоящим испытанием.
54-летняя Сальма Хайек поделилась воспоминаниями о тех временах в подкасте Дэкса Шепарда "Эксперт по креслам". По словам артистки, она была очень благодарна за роль Каролины в фильме режиссера Роберта Родригеса. Однако вплоть до начала схемок она не подозревала, что ей предстоит сексуальная сцена с Антонио Бандерасом.
Актриса призналась, что была очень напугана и постоянно выражала сомнения в том, что ей удастся сыграть откровенную сцену. Бандерас при этом казался ей "абсолютным джентльменом и таким милым", однако вел себя очень раскованно. Сейчас актеров связывает близкая дружба, но в тот момент Хайек пришлось столкнуться с сильными переживаниями.
По словам Хайек, сцена в итоге снималась на закрытой съемочной площадке. Вместе с актерами там присутствовали лишь режиссер и его супруга, продюсер Элизабет Авеллан, дружившая с артисткой. Хайек "не отпускала полотенце" и беспрестанно плакала, даже когда ее пытались рассмешить. Но в результате сцена была создана. Актриса подчеркивает, что они "сделали все, что могли в то время".
Артистка пояснила, что не могла перестать думать о том, что отец и брат могут позже ее упрекнуть за откровенные съемки. Когда речь идет о мужчинах, такие эпизоды вызывают одобрение. Женщинам же за подобные сцены даются сложно, констатировала Хайек.
Ранее американская киноактриса Кейт Уинслет "спасла" персонажа Ди Каприо из "Титаника".
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