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В Приморском крае обнаружен неизвестный науке зверь
19.2.2021 14:12
Фото: vk.com
Специалисты приступили к изучению видеозаписи, на кадрах которой запечатлен, предположительно, ранее еще не известное науке животное.
Зверь обнаружен на территории Приморского края, сообщается в официальном аккаунте центра "Амурский тигр".
Как стало известно, запись была сделана инспекторами Приморского охотнадзора. По предварительным оценкам специалистов краевого министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края и представителей Центра "Амурский тигр", зверь может быть альбиносом енотовидной собаки либо обладателем крайне редкой мутации генов.
В сообщении проводится аналогия со знаменитым "белым" бенгальским тигром". В каком именно районе Приморья было запечатлено необычное животное, представители центра пока не уточняют.
Видеоматериал тем временем начал распространяться в социальных сетях. Пользователи гадают, кем может оказаться таинственный зверек, пробирающийся через заснеженные заросли сухой травы.
Ранее неизвестных существ обнаружили во льдах Антарктиды. Странные создания, визуально напоминающие губок, замечены на глубине около 900 метров от поверхности шельфового ледника Фильхнера.
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