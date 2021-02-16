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Во льдах Антарктиды обнаружили неизвестных существ
16.2.2021 08:14
Фото: yakeu.com
Странные создания, визуально напоминающие губок, обнаружены на западном берегу Антарктиды, передает ТАСС.
Существа, ранее не встречавшиеся ученым, были найдены на глубине около 900 метров от поверхности шельфового ледника Фильхнера, сообщают специалисты.
Ученые пока еще располагают крайне небольшим количеством информации об этих существах. По мнению специалистов, загадочные создания могут относиться к ранее неизвестному виду. Статья с предварительным описанием загадочных обитателей Антарктиды была опубликована научным изданием Frontiers in Marine Science.
Шельфовые ледники, которые покрывают поверхность свыше 1,5 млн кв. км континентального шельфа Антарктиды, изучены на текущий момент лишь поверхностно. Они исследуются преимущественно геологами, делающими во льду скважины и собирающими образцы льда и горных пород, чтобы получить представление о процессах формирования ледников.
Во время одного из подобных исследований, проводившегося под руководством биогеографа Хью Гриффитса из Британской антарктической службы, ученые обратили внимание на необычный камень. Поверхность этого булыжника была покрыта неизвестными существами, визуально напоминающими губок.
Ранее в Аргентине палеонтологам удалось обнаружить фрагменты останков рептилии неизвестного вида, которая обитала около 230 млн лет назад. По предварительным оценкам ученых, существа относятся к подвиду ринхозавров, которые встречались во времена древних динозавров.
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