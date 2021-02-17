|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США более 20 человек стали жертвами снега и морозов
17.2.2021 20:48
Фото: internationalwealth.info
На юге Соединенных Штатов в результате снежной бури погиб двадцать один человек, передают американские СМИ.
Из-за непогоды без электричества остались миллионы семей, сообщается со ссылкой на экстренные службы регионов, оказавшихся во власти стихии.
Смертельные случаи, связанные с заморозками и обильными снегопадами, зафиксированы на территории штатов Кентукки, Луизиана, Миссури, Северная Каролина и Техас. Среди погибших - жертвы ДТП и люди, отравившиеся угарным газом (СО) при использовании топливных генераторов, а также те, кто пытался спастись от холода, согреваясь в заведенных автомобилях.
В Техасе из-за разгула стихии произошел ряд аварий на электросетях. При этом потребление электричества на территории штата, жители которого не привыкли к холодам, продолжает расти. Многим семьям приходится оставаться сейчас без света, а также воды. Жители Техаса пишут в соцсетях, что вынуждены сжгать мебель, чтобы согреться.
По прогнозам синоптиков, морозы отступят лишь после выходных. Предупреждение о погодной опасности затронуло в общей сложности около 150 млн американцев.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|