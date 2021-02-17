Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США более 20 человек стали жертвами снега и морозов

17.2.2021 20:48

Фото: internationalwealth.info



На юге Соединенных Штатов в результате снежной бури погиб двадцать один человек, передают американские СМИ.



Из-за непогоды без электричества остались миллионы семей, сообщается со ссылкой на экстренные службы регионов, оказавшихся во власти стихии.



Смертельные случаи, связанные с заморозками и обильными снегопадами, зафиксированы на территории штатов Кентукки, Луизиана, Миссури, Северная Каролина и Техас. Среди погибших - жертвы ДТП и люди, отравившиеся угарным газом (СО) при использовании топливных генераторов, а также те, кто пытался спастись от холода, согреваясь в заведенных автомобилях.



В Техасе из-за разгула стихии произошел ряд аварий на электросетях. При этом потребление электричества на территории штата, жители которого не привыкли к холодам, продолжает расти. Многим семьям приходится оставаться сейчас без света, а также воды. Жители Техаса пишут в соцсетях, что вынуждены сжгать мебель, чтобы согреться.



По прогнозам синоптиков, морозы отступят лишь после выходных. Предупреждение о погодной опасности затронуло в общей сложности около 150 млн американцев.





Автор: Злата Богатова

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