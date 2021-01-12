Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На озере Байкал провалились под лед мотоцикл и автомобиль, погиб человек

08:00

Фото: tip.by



Автомобиль, в котором находились шесть человек, и мотоцикл с еще двумя провалились под лед на озере Байкал.



ЧП случилось во вторник в популярном у туристов проливе Малое море, передает агентство "Интерфакс".



Со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области сообщается, что в районе мыса Уюга, где глубина озера превышает 10 метров, провалился под лед внедорожник "Тойота Ленд Крузер". Инцидент произошел на расстоянии около 50 метров от берега, где сформировался лед толщиной примерно 10 см.



К счастью, когда машина начала уходить в воду, все люди успели выбраться из салона. Помощь медиков потребовалась лишь одной пассажирке, от предложенной ей госпитализации женщина предпочла отказаться.



Известно, что в автомобиле ехала семья из пяти человек из Орла, которые приехали отдохнуть на озеро Байкал. Экскурсию по льду водоема предложил им хозяин гостевого дома. В отношении водителя внедорожника проводят проверку правоохранительные органы.



Второй случай произошел у мыса Зундук, где провалился под лед мотоцикл с двумя мужчинами. В этом месте при глубине озера 50 метров толщина льда составляет лишь 2-3 см. В экстренные службы обратился один из пострадавших. Он рассказал, что сейчас вместе с товарищем идет по льду в мокрой одежде.



Прибывшие на озеро спасатели обнаружили одного из мужчин живым в 19:40 по местному времени (14:40 по Москве), спустя примерно три часа был найден второй. Мужчина, находившийся на расстоянии около 600 метров, уже не подавал признаков жизни. В ведомстве пояснили, что смерть наступила в результате переохлаждения на льду.



Автор: Злата Богатова

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