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В Великобритании выявлен еще один штамм коронавируса


05:17
В Великобритании выявлен еще один штамм коронавирусаФото: defense.gov

Выявленный в Великобритании еще один новый штамм коронавируса уже успел распространиться на территории по меньшей мере десяти государств.

Как стало известно, этот вариант возбудителя отличается от доминирующего в Англии кентского штамма мутацией Е484К в шиповидном белке, передает The Guardian.

Со ссылкой на шотландских исследователей газета сообщает, что вариант был назван B1525. Проведя секвенирование образцов возбудителя, специалисты пришли к выводу, что случаи заражения такой мутацией возбудителя зафиксированы, помимо Великобритании, в Австралии, Гане, Дании, США и ряде других стран.

Первыми секвенирование геномов новой разновидности вируса еще в минувшем декабре проводили британские и нигерийские ученые. По мнению экспертов, этот вариант отличается от т.н. кентского штамма коронавируса, который сейчас доминирует в Англии, мутацией Е484К в шиповидном белке. Подобные изменения ранее также наблюдались и у некоторых других разновидностей, в частности, бразильской и южноафриканской.

Ранее эксперт ВОЗ назвал самую вероятную версию происхождения коронавируса. Первоначально COVID-19 мог распространяться в южных районах Китая и Юго-Восточной Азии, заявил доктор Питер Дасзак, входивший в международную группу специалистов, направленных в Ухань. Скорее всего коронавирусная инфекция могла от летучих мышей попасть на ферму, где выращивались дикие животные, пояснил ученый.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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