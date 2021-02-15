|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Великобритании выявлен еще один штамм коронавируса
05:17
Фото: defense.gov
Выявленный в Великобритании еще один новый штамм коронавируса уже успел распространиться на территории по меньшей мере десяти государств.
Как стало известно, этот вариант возбудителя отличается от доминирующего в Англии кентского штамма мутацией Е484К в шиповидном белке, передает The Guardian.
Со ссылкой на шотландских исследователей газета сообщает, что вариант был назван B1525. Проведя секвенирование образцов возбудителя, специалисты пришли к выводу, что случаи заражения такой мутацией возбудителя зафиксированы, помимо Великобритании, в Австралии, Гане, Дании, США и ряде других стран.
Первыми секвенирование геномов новой разновидности вируса еще в минувшем декабре проводили британские и нигерийские ученые. По мнению экспертов, этот вариант отличается от т.н. кентского штамма коронавируса, который сейчас доминирует в Англии, мутацией Е484К в шиповидном белке. Подобные изменения ранее также наблюдались и у некоторых других разновидностей, в частности, бразильской и южноафриканской.
Ранее эксперт ВОЗ назвал самую вероятную версию происхождения коронавируса. Первоначально COVID-19 мог распространяться в южных районах Китая и Юго-Восточной Азии, заявил доктор Питер Дасзак, входивший в международную группу специалистов, направленных в Ухань. Скорее всего коронавирусная инфекция могла от летучих мышей попасть на ферму, где выращивались дикие животные, пояснил ученый.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|