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Эксперт ВОЗ назвал самую вероятную версию происхождения коронавируса


05:07
Эксперт ВОЗ назвал самую вероятную версию происхождения коронавирусаФото: smi2.net

Первоначально COVID-19 мог распространяться в южных районах Китая и Юго-Восточной Азии, считает эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак.

Своим мнением он поделился в интервью The New York Times.

Ученый входил в международную группу специалистов миссии ВОЗ, которая ранее посетила Ухань, чтобы попытаться выяснить причины начала пандемии коронавируса. Как отметил доктор Питер Дасзак, скорее всего коронавирусная инфекция могла от летучих мышей попасть на ферму, где выращивались дикие животные. В результате возбудитель проник в организм барсуков, енотовидных собак или хорьков.

Затем были инфицированы люди, трудившиеся на ферме и контактировавшие с зараженными животными. Они или животные, в организме которых в тот момент находился возбудитель, и стали источниками распространения инфекции на рынке в Ухане или Хуанане, полагает эксперт ВОЗ.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что Пекин должен предоставить сведения, касающиеся распространения коронавирусной инфекции с самых первых дней. Представитель американского руководства от лица властей США выразил обеспокоенность в связи с тем, "в каком виде" были представлены данные о расследовании экспертной миссии ВОЗ в Ухане.

Вскоре после этого китайские дипломаты обвинили руководство Соединенных Штатов в деструктивном влиянии на ВОЗ и препятствовании международной борьбе с COVID-19.

Автор: Злата Богатова

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