Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Супруга боксера Абдусаламова написала книгу о муже

15.2.2021 23:18

Фото: vk.com



Жена российского боксера Магомеда Абдусаламова, получившего в бою с кубинцем Майком Пересом тяжелую черепно-мозговую травму, написала книгу о своем муже.



В качестве соавтора выступил Сурхай Сунгуров, передает ТАСС.



Как стало известно, книга получила название "Единогласное решение. История Магомеда Абдусаламова". Предполагается, что она поступит в продажу уже в марте, а пока идет предзаказ, пояснил Сургай Сунгуров. Средства, вырученные от продажи этой книги, будут направлены на благотворительные цели. Авторы надеются, что деньги помогут оказать поддержку спортсменам, оказавшимся в таких же ситуациях.



Россиянин Магомед Абдусаламов получил тяжелую черепно-мозговую травму 2 ноября 2013 года во время боксерского поединка с кубинским спортсменом Майком Пересом. Бой состоялся на нью-йоркском стадионе "Мэдисон сквер гарден".



С серьезным повреждением головы и переломами челюсти и руки Адбусаламова доставили в больницу. Врачи были вынуждены ввести его в состояние медикаментозной комы и провести трепанацию черепа, чтобы удалить сгустки крови. Спортсмен смог покинуть больницу лишь осенью 2014 года. Сейчас боксер с семьей проживает в Соединенных Штатах.



В начале 2014 года родственники Абдусаламова подали иск на 100 миллионов долларов, указав в качестве ответчиков власти штата Нью-Йорк и руководство Атлетической комиссии штата Нью-Йорк. По мнению близких спортсмена, чиновники и медработники виновны в халатности, беспечности и непрофессионализме, следствием которых стали необратимые повреждения в головном мозге российского спортсмена.



Как подчеркивалось в иске, своевременное оказание адекватной помощи боксеру могло бы существенно снизить вероятность таких тяжелых последствий. В 2017 году власти штата Нью-Йорк в соответствии с договоренностью о соглашении сторон выплатили семье боксера $22 млн.



Автор: Злата Богатова

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