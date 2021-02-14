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Перенесшим COVID-19 рекомендуют поставить прививку


17:49
Перенесшим COVID-19 рекомендуют поставить прививкуФото: soveti.top

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцинироваться от коронавируса тем, кто ранее перенес COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. По мнению специалистов, в таких случаях достаточно сильный иммунитет формируется не у всех.

Рекомендации старшего научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатан опубликованы на официальном сайте организации. По словам эксперта, у людей, которые перенесли коронавирусом в бессимптомной или легкой форме, иммунитет к заболеванию формируется более слабый, чем у тех, кто страдал от тяжелого течения COVID-19.

Вакцинация в таких случаях способна усилить иммунный ответ организма. По словам Сваминатан, даже если человек уже перенес коронавирус, действие вакцины будет схоже с бустером: прививка сделает более мощным "как ответ антител, так и ответ Т-клеток".

Ранее эксперт ВОЗ из группы, работавшей в китайском Ухане, назвал самую вероятную версию происхождения коронавируса.

Автор: Злата Богатова

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