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Перенесшим COVID-19 рекомендуют поставить прививку
17:49
Фото: soveti.top
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцинироваться от коронавируса тем, кто ранее перенес COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. По мнению специалистов, в таких случаях достаточно сильный иммунитет формируется не у всех.
Рекомендации старшего научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатан опубликованы на официальном сайте организации. По словам эксперта, у людей, которые перенесли коронавирусом в бессимптомной или легкой форме, иммунитет к заболеванию формируется более слабый, чем у тех, кто страдал от тяжелого течения COVID-19.
Вакцинация в таких случаях способна усилить иммунный ответ организма. По словам Сваминатан, даже если человек уже перенес коронавирус, действие вакцины будет схоже с бустером: прививка сделает более мощным "как ответ антител, так и ответ Т-клеток".
Ранее эксперт ВОЗ из группы, работавшей в китайском Ухане, назвал самую вероятную версию происхождения коронавируса.
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