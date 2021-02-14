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Медведев прокомментировал фото фонарей в день акции сторонников Навального


12:19
Медведев прокомментировал фото фонарей в день акции сторонников НавальногоФото: smi2.net

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, с чем связаны фото, появившиеся в его Instagram перед акцией в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

На изображениях можно было увидеть фонари.

Сторонники Алексея Навального ранее призвали жителей столицы и других городов к участию во флешмобах. Всем, кто хотел бы выступить в поддержку оппозиционера, предложили выйти во дворы и зажечь фонарики вечером 14 февраля.

Примерно за час до начала акции в Москве на странице Дмитрия Медведева в Instagram появились фотографии, на которых были запечатлены фонари на фоне зимнего пейзажа. В комментариях под этим постом оставил сообщение член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Он отметил, что телеканал "Дождь" уже воспринял публикацию как участие в акции в поддержку Навального.

Судя по другим комментариям, немало пользователей Instagram также связали размещенные Медведевым фото с протестной акцией.

По словам Дмитрия Медведева, такие предположения являются ошибочными. В действительности он лишь хотел выступить "в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты".

Представители канала "Дождь" пояснили позднее, что не делали утверждений об участии политика в эфире или на сайте. Они лишь описывали опубликованное им фото, упомянув время публикации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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