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В Москве и Санкт-Петербурге выстроились цепи солидарности
15:51
Фото: tvk6.ru
В Северной столице петербурженки образовали живую цепь, собравшись у памятника жертвам политических репрессий.
Как передают российские СМИ, аналогичная акция ранее началась и в Москве.
В Москве и Петербурге активисты сегодня создали т.н. цепочки солидарности, выражая поддержку политзаключенным. По предварительным данным, в столице в таком мероприятии участвуют около двухсот человек, передает РБК.
В Петербурге акция организована на Воскресенской набережной, у памятника жертвам политических репрессий. По данным СМИ, большинство пришедших туда сегодня активистов - девушки. Собравшиеся читали строки из стихотворений Анны Ахматовой. В Москве аналогичное мероприятие состоялось на Старом Арбате.
По информации ТАСС с ссылкой на представителей правоохранительных структур, участницы пришли с белой лентой. В руках они держали вырезанные из картона сердечки и цветы.
Рядом с местом проведения акций находятся полицейские. Отмечается, что правоохранители наблюдают за происходящим, не вмешиваясь.
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