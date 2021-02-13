Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве и Санкт-Петербурге выстроились цепи солидарности

15:51

Фото: tvk6.ru



В Северной столице петербурженки образовали живую цепь, собравшись у памятника жертвам политических репрессий.



Как передают российские СМИ, аналогичная акция ранее началась и в Москве.



В Москве и Петербурге активисты сегодня создали т.н. цепочки солидарности, выражая поддержку политзаключенным. По предварительным данным, в столице в таком мероприятии участвуют около двухсот человек, передает РБК.



В Петербурге акция организована на Воскресенской набережной, у памятника жертвам политических репрессий. По данным СМИ, большинство пришедших туда сегодня активистов - девушки. Собравшиеся читали строки из стихотворений Анны Ахматовой. В Москве аналогичное мероприятие состоялось на Старом Арбате.



По информации ТАСС с ссылкой на представителей правоохранительных структур, участницы пришли с белой лентой. В руках они держали вырезанные из картона сердечки и цветы.



Рядом с местом проведения акций находятся полицейские. Отмечается, что правоохранители наблюдают за происходящим, не вмешиваясь.



Автор: Злата Богатова

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